Это фото звезды «Ворониных» было сделано незадолго до смерти: поражает вот что
Поклонники так и не смогли смириться с уходом артиста.
Борис Клюев скончался в сентябре 2020 года. Неожиданная кончина 76-летнего артиста стала большим ударом не только для его коллег, но и для миллионов поклонников, которые до сих пор продолжают обсуждать звезду экрана.
Так, в своих социальных сетях Екатерина Волкова поделилась совместным фото с Клюевым, а запись приурочила к его дню рождения. Знаменитость призналась, что продолжает скучать по артисту и всегда будет помнить о его празднике.
Пользователи Сети не оставили без внимания запись Волковой. В комментариях фанаты признались, что так и не смогли смириться со смертью знаменитости. А другие отметили, что до последних дней жизни Клюев отличался оптимизмом, несмотря на рак легких, о котором он узнал еще в 2018 году.
«Очень жаль Бориса Владимировича», «Любимый актер», «Удивительно, как он сохранял оптимизм»,
— пишут подписчики Волковой.