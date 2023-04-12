Это два разных человека? Как выглядел в молодости отец невесты из «Горько!»

Ян Цапник за годы карьеры сыграл десятки ярких ролей. Зрителям он полюбился как отец невесты в «Горько!», председатель избирательного комитета в ленте «День выборов 2» и, например, министр Евгений Тихомиров в сериале «Последний министр». В течение многих лет он завоевывал сердца зрителей, но лишь самые преданные фанаты знают, какой была его первая роль.

Так, став студентом Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, он получил предложение от Михаила Ершова. Начинающего артиста тот видел в своей мелодраме «Ищу друга жизни», и Цапник в итоге принял его предложение.

В кадре, как отмечают поклонники, артист выглядит совершенно другим человеком. Он отличается излишней худобой, а его волосы вьются, что полностью меняет его внешность.

В следующие годы Цапник будет регулярно появляться в кино и сериалах, но на взлет его карьера пойдет лишь с выходом «Бригады». С того времени артист будет получать все больше и больше предложений и в итоге станет одним из самых востребованных артистов страны.