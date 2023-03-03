Это другая женщина: что стало с супермоделью 90-х, родившей в 42 года (фото)

Легендарная модель и актриса Летиция Каста уже давно стала одним из символов Франции. Ей удалось построить головокружительную карьеру на подиуме, несмотря на ее невысокий рост и аппетитные формы. Как сегодня выглядит звезда?

Свою карьеру Летиция начала в 1991 году. Она снялась для обложки глянцевого журнала, после чего красавица получила приглашение от известного модельного агентства. Вскоре ее карьера начала стремительно развиваться. С Кастой работал сам Ив Сен-Лоран и другие именитые модельеры.

Параллельно Летиция снималась в кино. В 2010 году она сыграла саму Брижит Бардо в биографической картине «Генсбур. Любовь хулигана». До сих пор Каста периодически появляется в кино.

Несколько лет назад модель вышла замуж за актера Луи Гарреля, который младше ее на пять лет. Он известен по скандальной драме «Мечтатели». Два года назад Каста родила от супруга мальчика Азеля — ей на тот момент было 42 года.

Стоит признать, что возраст и поздние роды не пошли на пользу Летиции. Причем ее не узнают даже французы. Сегодня 44-летняя модель выглядит заметно постаревшей: она начала сутулиться, а в ее глазах появилась усталость. Жаль, что от той горячей и задорной красавицы остались одни воспоминания.