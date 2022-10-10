«Это чересчур!»: почему похороны Жаркова из «Штрафбата» вызвали возмущение

Прославленный артист Алексей Жарков скончался летом 2016 года. За продолжительную карьеру он успел сняться во множестве фильмов и заработал любовь миллионов поклонников. Близкие были уверены, что чиновники помогут родственникам знаменитости при похоронах, а его могила будет вместе с другими могилами артистов. Однако ситуация сложилась совершенно иначе.

Как оказалось, похоронили актера на Покровском кладбище в Наро-Фоминском районе, как раз там, где находится его загородный дом. Подобное отношение возмутило коллег и близких друзей Жаркова, которые посчитали это неуважением. По их мнению, чиновники должны были выделить место артисту на одном из центральных московских кладбищ.

«Хоронить Жаркова в Наро-Фоминске — это чересчур. Нет денег положить его на Троекуровском рядом с Невинным, с Фарадой, со Старыгиным?» — рассуждал актер Михаил Полицеймако в своих социальных сетях.

Родственники артиста при этом никак не прокомментировали ситуацию. Они даже отказались от пышного прощания, так как актер, по их мнению, хотел бы уйти в последний путь скромно.