Это было ужасно: Цискаридзе крупно оконфузился на сцене

За долгие годы творческого пути Николай Цискаридзе стал одной из главных звезд балета. Артисту рукоплескали и в России, и за границей, никогда не скупясь на комплименты. Однако и в его карьере были весьма неудачные выступления.

Так, в 1998 году Цискаридзе должен был в очередной раз исполнять партию в «Щелкунчике». Он вышел на сцену к публике, но не смог станцевать свою часть так же хорошо, как и всегда.

Неудача шокировала артиста. Как только опустился занавес, он отправился к себе в гримерную комнату и не вышел на поклон к публике, хотя она старательно требовала внимания Цискаридзе.

«Для какого-то другого это выступление было бы вершиной, но оно для меня было ужасным», — вспоминал танцор в одном из интервью.

И спустя годы он до сих пор помнит тот вечер. Знаменитость так и не оправился полностью от случившегося и не смог забыть провальное выступление.