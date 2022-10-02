Это был удар для всех подростков: что стало с группой T9 с хитом «Вдох-выдох»

О причинах произошедшего с музыкантами до сих пор не знает никто.

Песня «Ода нашей любви (Вдох-выдох)» петербургской хип-хоп группы Т9 стала одним из главных хитов нулевых. После выхода на экраны сериала «Ранетки» музыканты получили престижные премии — «МУЗ-ТВ» и «Золотой граммофон» — и всероссийскую известность.

В 2015 году группа объявила о своем распаде и прекращении концертной деятельности. О причинах музыканты предпочли не распространяться, попросив принять фанатов данный факт «без догадок и предположений».

Лучше всех карьера сложилась у одного из основателей Т9 — Владимира Солдатова. После распада группы он присоединился к другому популярному коллективу — «Банд’Эрос», в составе которого выступает до сих пор.

Марина Иванова пыталась начать сольную карьеру под псевдонимом Maura, но в итоге этот план не удался. В 2018 году Иванова вышла замуж и теперь радуется тому, что занимается домашним хозяйством.

А вот Максим Зуев решил покинуть Т9 сам еще до распада коллектива. Причиной стало то, что ему просто надоело заниматься музыкой. Он, как и Марина, предпочитает проводить время с семьей (у музыканта есть жена и дочь).