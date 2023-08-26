«Это был договорняк»: Агутин проболтался, как выбирают победителей на «Голосе»
Запахло жареным.
Вокруг «Голоса» ходит много грязных слухов. Дыма без огня не бывает. Наихудшие опасения зрителей нашли свое подтверждение.
Поклонники проекта многократно озвучивали мысль о том, что финалистов и победителей выбирают нечестно. Якобы лучший из лучших определен заранее, и часто это вокалист, который гораздо слабее других участников.
Правду о том, как на самом деле побеждают в вокальном состязании, раскрыл Леонид Агутин. Певец озвучил любопытные детали закулисья второго сезона, где он долго метался между Антоном Беляевым и Аленой Тойминцевой.
Артист заметил, что этот дуэт был шедевральным, но остаться мог кто-то один. И прежде чем озвучить свое решение, исполнитель пошептался за кулисами с другим наставником.
«Это был договорняк конкретный с Пелагеей», — проболтался музыкант в шоу Татьяны Навки «Команда».
Он вспомнил, что певица сразу предупредила: если Беляеву укажут на дверь, она заберет его к себе. На этапе «Поединков» поджилки у Антона тряслись напрасно: его судьба уже была решена. Блондинка спасла вокалиста, которому впоследствии удалось дойти до полуфинала.