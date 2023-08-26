«Это был договорняк»: Агутин проболтался, как выбирают победителей на «Голосе»

Вокруг «Голоса» ходит много грязных слухов. Дыма без огня не бывает. Наихудшие опасения зрителей нашли свое подтверждение.

Поклонники проекта многократно озвучивали мысль о том, что финалистов и победителей выбирают нечестно. Якобы лучший из лучших определен заранее, и часто это вокалист, который гораздо слабее других участников.

Правду о том, как на самом деле побеждают в вокальном состязании, раскрыл Леонид Агутин. Певец озвучил любопытные детали закулисья второго сезона, где он долго метался между Антоном Беляевым и Аленой Тойминцевой.

Артист заметил, что этот дуэт был шедевральным, но остаться мог кто-то один. И прежде чем озвучить свое решение, исполнитель пошептался за кулисами с другим наставником.

«Это был договорняк конкретный с Пелагеей», — проболтался музыкант в шоу Татьяны Навки «Команда».

Он вспомнил, что певица сразу предупредила: если Беляеву укажут на дверь, она заберет его к себе. На этапе «Поединков» поджилки у Антона тряслись напрасно: его судьба уже была решена. Блондинка спасла вокалиста, которому впоследствии удалось дойти до полуфинала.