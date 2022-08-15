«Это афера!»: Разин раскрыл неприглядную правду о похоронах Шатунова

Юра Шатунов скончался 23 июня от обширного инфаркта. Согласно завещанию самого артиста, его тело кремировали, а часть праха отвезли к родным в Германию. Однако, как уверен продюсер Андрей Разин, на самом деле кремация не была желанием артиста, а на ней настоял его менеджер Аркадий Кудряшов.

По словам Разина, который разоткровенничался в своих социальных сетях, Кудряшов сжег тело музыканта лишь для того, чтобы скрыть свои преступления. Якобы он прекрасно знал о серьезных болезнях Шатунова, но заставлял его работать, что в итоге и привело к смерти артиста. Но теперь после кремации уже никто ничего не сможет доказать.

«Это просто афера!» — уверен Разин.

Подписчики поддержали продюсера. Фанаты попросили Разина чаще делиться своими предположениями, чтобы не позволить Кудряшову утаить всю правду.