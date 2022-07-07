Этим 5 знакам зодиака не удастся разбогатеть до самой смерти

О том, с какого возраста человеку можно учиться финансовой грамотности, до сих пор идут споры. Одни считают, что чем раньше мы научимся обращаться с деньгами, тем лучше, и нужно прививать азы еще в детстве. Другие же полагают, что доступ к материальным средствам необходимо давать, лишь когда человек достигнет совершеннолетия. Астрологи не остались в стороне от этой проблемы и назвали пять знаков, которые в любом возрасте не умеют копить и приумножать свои богатства, и учить их этому бесполезно.

Овен

Уроженцы воздушного знака на отсутствие денег не жалуются – у них всегда есть несколько источников заработка.

А вот беречь свои кровные и откладывать на черный день Овны не умеют.

Все дело в их импульсивности и неумении планировать бюджет – они способны потратить все до копейки на понравившуюся вещь, а потом перебиваться на каше до следующей зарплаты.

Весы

Рожденные под знаком Весов слишком любят различные удовольствия – вкусную еду, дорогостоящие процедуры, отдых в роскошных местах, чтобы отказывать себе в расточительстве.

Кроме того, они охотно дают в долг всем желающим, желая продемонстрировать свою щедрость.

Этим нередко пользуются мошенники и манипуляторы, обирая Весов практически до нитки.

Водолей

Свобода и независимость – вот что больше всего ценят в жизни Водолеи.

Уроженцы воздушного знака чахнут при одной лишь мысли о том, что придется работать "на дядю" и провести свои лучшие годы в офисе.

Поэтому они часто меняют работу, пробуют себя в различных сферах и профессиях, тратят много денег на курсы и обучение, а потом разочаровываются и ищут что-то новое.

Близнецы

Еще один воздушный знак, который не дружит с деньгами – это Близнецы.

Порой они и сами не понимают, куда утекают все средства – настолько легко и беспечно они распоряжаются своей кредитной карточкой.

Нередко у Близнецов возникает соблазн получить деньги просто так – они играют в лотереи, инвестируют в сомнительные проекты и в итоге снова остаются без гроша в кармане.

Рыбы

Рыбы по-настоящему богаты – но только в своих мечтах.

Уроженцы водного знака грезят о миллионах, а в реальности упускают неплохие шансы заработать побольше.

Рыбки могли бы легко монетизировать свои многочисленные хобби, но им лень этим заниматься, кроме того, они часто сомневаются в своих художественных способностях и упускают прибыль.