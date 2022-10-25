Этим 4 знакам Зодиака суждено дожить до глубокой старости

Продолжительность человеческой жизни зависит от множества факторов. Генетика, наличие или отсутствие вредных привычек, состояние окружающей среды и условия труда - все это и многое другое сказывается на нашем здоровье, а следовательно, и на долголетии. Астрологи считают, что знак зодиака, под которым родился человек, также накладывает отпечаток на длительность его жизни. Рассказываем, под какими же созвездиями появляются на свет зодиакальные долгожители.

Овен

Представители огненного знака обладают железными нервами и сильным, волевым характером, которые помогают им стойко, без лишнего вреда для организма, переносить стресс.

Кроме того, они от природы наделены крепким иммунитетом и на протяжении жизни болеют не слишком часто.

В среднем Овны живут до 80 лет, а то и дольше - при условии, что в молодости они не злоупотребляли чрезмерно пагубными привычками, соблюдали режим и правильно питались.

Рак

Раки - известные любители пожаловаться на недомогание, однако, как уверяют специалисты, на самом деле уроженцы водного знака таким образом пытаются привлечь к себе внимание близких. На самом деле они обладают богатырским здоровьем, не только физическим, но и ментальным. Именно поэтому Раки излучают позитивную энергетику и могут зарядить ею всех вокруг.

Представители знака следят за своим здоровьем и регулярно проходят диспансеризацию. Они могут дожить до 85 лет.

Дева

Осторожные и предусмотрительные Девы - уж точно не из тех людей, которые станут рисковать попусту. Уроженцы земного знака хорошенько поразмыслят, прежде чем ввязываться в какое-нибудь сомнительное приключение, а потому не переломают себе кости и не отравятся каким-нибудь экзотическим блюдом.

Именно это качество, по мнению астрологов, позволяет Деве дожить до преклонных лет - согласно статистике, среди представителей знака есть и те, кто отметил вековой юбилей.

Козерог

Люди, рожденные под знаком Козерога, внимательно относятся к своему здоровью. Любые перемены в самочувствии они тщательно фиксируют, а затем звонят лечащему врачу, чтобы проконсультироваться - ну так, на всякий случай. Уроженцы земного знака никогда не пропускают плановых медосмотров, а иногда, если у них возникают сомнения, записываются на прием отдельно.