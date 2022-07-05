Этим 4 знакам Зодиака не стоит рассчитывать выйти замуж раньше 30 лет

Создание семьи – один из самых грандиозных и в то же время волнительных этапов в жизни каждого человека. Решиться на этот ответственный шаг непросто, и многие из нас постоянно задаются вопросом: какой же возраст самый подходящий для того, чтобы пойти к алтарю? Астрологи считают, что большую роль в этом играет знак зодиака – представителям некоторых из них лучше не ступать на порог ЗАГСа до поры до времени. Рассказываем, кому звездами предначертано выйти замуж не раньше тридцати лет.

Овен

Уроженки огненного знака воспринимают жизнь как один большой марафон, в котором непременно нужно обойти конкурентов по всем показателям. Вот и обручальное колечко на пальце они считают чем-то вроде достижения, которое необходимо получить как можно раньше.

Кроме того, Овнов манит все неизведанное и новое, и им хочется попробовать на себе, каково же это – быть замужней дамой.

Однако астрологи советуют не торопиться и подождать как минимум до 30, чтобы вступить в брак осознанно, а не из любопытства.

Телец

Для женщин, рожденных под знаком Тельца, замужество – не шутки какие-нибудь. Представительницы земного знака славятся своим здравомыслием, практичностью и умением просчитывать все наперед.

К романтическим отношениям и предложению руки и сердца Тельцы относятся со всей серьезностью.

Они не побегут к алтарю по первому зову, а тщательно обдумают этот шаг, взвесят все за и против. Женщина-Телец скажет "да", лишь когда будет полностью уверена в себе и своем партнере – где-то после 30.

Близнецы

Представительницы воздушного знака, кажется, вовсе не мечтают о замужестве – их настолько пугает перспектива связать себя семейными узами, что они, напротив, бегут от брака со всех ног.

Оглядываясь по сторонам, женщина-Близнецы может начать испытывать чувство неполноценности: мол, все вокруг только и грезят о штампе в паспорте, что же не так со мной?

Астрологи советуют Близняшкам не паниковать и не грызть себя – для них будет абсолютно естественно выйти замуж и в 35, и в 40 лет, и вообще в любом возрасте.

Стрелец

Независимым и свободолюбивым женщинам-Стрельцам нелегко свыкнуться с мыслью о том, что брак предполагает под собой какие-то обязательства. Это пугает их до дрожи. Кроме того, они боятся, что быстро заскучают в обществе одного мужчины и захотят свежих впечатлений на стороне.