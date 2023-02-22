Эти знаки Зодиака после расставания не могут забыть бывших

После расставания, когда расставлены все точки над i, важно найти в себе силы окончательно отпустить избранника и не пытаться вернуть все на круги своя. Безусловно, бывают случаи, когда партнеры спустя некоторое время осознают, что совершили ошибку, и сходятся снова. Но чаще всего, когда решение расстаться было осознанным и взвешенным, а не принятым на эмоциях, пути назад уже нет, и хорошо, если обе стороны это понимают. Тем не менее есть люди, которые даже спустя время продолжают надеяться на воссоединение и надоедают бывшим. Они появляются на свет под определенными знаками.

Дева

Находясь в романтических отношениях с Девой, ее партнер слишком часто ощущает себя маленьким ребенком, все время нуждающимся в опеке. Уроженцы земного знака то и дело включают строгого родителя и принимаются поучать вторую половинку, что ей носить, с кем дружить, что есть на завтрак и т.д.

Даже после расставания Дева продолжает появляться в жизни бывшего, и не с пустыми руками, а с нравоучениями и советами, предлагает свою помощь в решении различных проблем.

Избавиться от гиперопеки этого знака невозможно, он все равно найдет способ высказать бывшему свое мнение.

Скорпион

Скорпионы - настоящие собственники. Они привыкли играть первую скрипку в отношениях, подчинять партнера своей воле, командовать им как вздумается. Поэтому, когда связь заканчивается и вторая половинка выпархивает на свободу, водный знак вне себя от ярости: ну как же, потерять любимую игрушку!

Особенно силен гнев Скорпиона в тех случаях, когда расставание произошло не о его инициативе.

Он будет всеми способами пытаться вернуть экса, может притвориться, что изменился и разыгрывать роль нежно влюбленного. Бывшему партнеру придется проявить огромную силу воли, чтобы не сдаться под натиском.

Рыбы

Тихие Рыбки не станут устраивать истерик при расставании, бить посуду или выбрасывать вещи бывшего с балкона. На первый взгляд они отпустят партнера спокойно и без лишних сожалений, но на деле день и ночь будут думать о том, как бы вернуть потерянное.

И, будьте уверены, их богатая фантазия подскажет способ.

Рыбы могут притвориться даже, что в их жизни произошло нечто страшное, и попросить у партнера помощи и поддержки. Уроженцы водного знака страдают так естественно, что не поверить им нельзя. Вот только они не задумываются над тем, что будет, если обман раскроется.