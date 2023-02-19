Эти знаки Зодиака никогда не бросают близких в беде: с ними нужно дружить

Помните детскую песенку про то, что настоящий друг в беде не бросит и лишнего не спросит? В современном мире найти таких надежных товарищей и подруг становится все труднее - кто-то предпочитает теплому общению в офлайне переписку в социальных сетях, кто-то всегда рад потусить вместе, но исчезает с горизонта, едва узнав о ваших проблемах и трудностях. Найти верных друзей поможет гороскоп - астрологи перечислили знаки, под которыми рождаются те, кто всегда найдет время помочь и поддержать.

Телец

Со стороны кажется, что Тельцы - люди требовательные, чрезмерно категоричные, даже жесткие в отношениях. Мол, им необходимо, чтобы все было так, как они сказали. Однако на самом деле, когда речь заходит о близких людях, Тельцы превращаются в заботливых и самоотверженных друзей или родственников.

Если кто-то из дорогих сердцу людей попал в беду, представитель земного знака не пожалеет ни сил, ни времени для его спасения и не успокоится, пока не убедится, что все в порядке.

Рак

Пусть в гороскопе за Раком закрепилась репутация мягкого и чувствительного знака, все меняется, когда кто-то из близких людей оказывается в тяжелом положении. В такие минуты в уроженцах водного знака активизируется режим “Чип и Дейл”, и они со всех ног стремятся на помощь. Кстати, Рак усердно заботится о своих друзьях и родственниках постоянно, а не только когда те нуждаются в поддержке. Для этого знака важно поддерживать взаимосвязь с дорогими ему людьми.

Дева

Люди, рожденные со знаком Девы, производят впечатление карьеристов, озабоченных исключительно своими собственными делами. Кажется, что в их ежедневнике нет места для простой болтовни по душам, но на самом деле это не так. Для близких и любимых у Девы всегда найдется свободная минутка.

Представители земного знака будут рядом всегда - в тяжелые моменты именно они становятся главной поддержкой и опорой, их здравомыслие и логика очень выручают.

Козерог

Кто приедет к вам в любое время суток для того, чтобы выслушать жалобы и поддержать? Кто решает проблемы по щелчку пальцев? У кого самое большое и золотое сердце, хотя на первый взгляд так не кажется? Правильно, речь идет о Козероге. Представители земного знака ради близких людей готовы абсолютно на все, и это не преувеличение ради красного словца.