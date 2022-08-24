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Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»

24 августа 2022 16:15
Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»

Малышке удалось стать звездой экрана.

Анастасия Князева получила статус «самой красивой девочки в мире» в 2017 году. Тогда ей было всего шесть лет. Годом ранее, в пятилетнем возрасте, малышка заявила о себе в модельном бизнесе. Мама юной звезды подписала контракт с агентством под названием President Kids Management.

Фотографии крохи с пронзительными голубыми глазами, которые невозможно забыть, облетели весь мир. Любопытно, что со временем Князева не утратила своей популярности, а, напротив, преумножила ее.

Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»

История знает немало примеров, когда девочки, которыми еще вчера восхищались все без исключения, вдруг пропадали с радаров. Одни из них, повзрослев, утратили свое очарование, другие же попросту не смогли закрепить свои позиции в жестоком модельном мире. Однако Князева не относится ни к тем, ни к другим.

Анастасия, которой сегодня 11 лет, стала ведущей развлекательного шоу «Тыц-парад». Есть у юной звезды и социальные сети, которые от ее лица ведет мама. За страницей модели следят более одного миллиона подписчиков.

Фото: Соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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