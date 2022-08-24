Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»

Анастасия Князева получила статус «самой красивой девочки в мире» в 2017 году. Тогда ей было всего шесть лет. Годом ранее, в пятилетнем возрасте, малышка заявила о себе в модельном бизнесе. Мама юной звезды подписала контракт с агентством под названием President Kids Management.

Фотографии крохи с пронзительными голубыми глазами, которые невозможно забыть, облетели весь мир. Любопытно, что со временем Князева не утратила своей популярности, а, напротив, преумножила ее.

История знает немало примеров, когда девочки, которыми еще вчера восхищались все без исключения, вдруг пропадали с радаров. Одни из них, повзрослев, утратили свое очарование, другие же попросту не смогли закрепить свои позиции в жестоком модельном мире. Однако Князева не относится ни к тем, ни к другим.

Анастасия, которой сегодня 11 лет, стала ведущей развлекательного шоу «Тыц-парад». Есть у юной звезды и социальные сети, которые от ее лица ведет мама. За страницей модели следят более одного миллиона подписчиков.