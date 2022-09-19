Эти русские фильмы изучают в Европе: ни один не захочется смотреть дважды

Советский и российский кинематограф ценится во всем мире. Это доказывает и тот факт, что некоторые отечественные ленты и по сей день входят в программу обучения европейских киношкол. Например, в список попали фильмы: «Броненосец „Потемкин“» Сергея Эйзенштейна 1925 года, «Зеркало» Андрея Тарковского 1974 года, «Цвет граната» Сергея Параджанова 1968 года. Из более современных работ в перечень вошли картина Александра Сокурова «Русский ковчег» 2002 года и режиссерский дебют Андрея Звягинцева «Возвращение» 2003 года.

Вот только русскоязычные пользователи Сети скептически отнеслись к выбору картин. Они отметили, что в основном это слишком авангардистские фильмы, любителей у которых найдется немного. При этом существуют и другие российские ленты, на которых можно многому научиться.