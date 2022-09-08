Эти пять советских фильмов приведут феминисток в ужас: народ их обожает

Многие из известных фильмов СССР в современные реалии уже не вписываются. Особенно заметно это по позициям женских персонажей в лентах. За прошедшие годы представительницы прекрасного пола стали работать в разных сферах, более свободно ведут себя в обществе и перестали стремиться к замужеству. Поэтому современные феминистки от некоторых культовых советских картин пришли в настоящий ужас.

Они раскритиковали Катю из фильма «Москва слезам не верит» за ее зависимость от мужчины. Ведь жизнь героини и так сложилась удачно — она добилась карьерных высот, стала директором фабрики, воспитывала ребенка. Так же поступает и Людмила Прокофьевна из «Служебного романа», которую считают успешной только после того, как она начинает наносить макияж и заводит отношения. Хотя до этого она легко управлялась с большим статистическим учреждением.

Разозлило зрительниц и то, что в «Королеве бензоколонки» внешность героини, покусанной пчелами, постоянно высмеивают. Только после того, как отеки спадают, ее вновь начинают замечать. Довольно легкомысленно показаны женщины и в комедии «Иван Васильевич меняет профессию»: по сценарию актрисы крутят служебные романы с режиссером Якиным, чтобы построить карьеру и получить желанный отпуск.

Даже «Девчата» удостоились критики. Хотя поначалу героиня Надежды Румянцевой показала себя как независимая и целеустремленная особа, она быстро становится ведомой и идет на поводу у своего возлюбленного, посчитали феминистки.