Эти привычки женщин в возрасте 60+ раздражают всех: в первую очередь мужчин

Женщины с возрастом приобретают новые привычки, и далеко не все из них кажутся милыми, нельзя также списать их и на каприз. После 60 лет, если не следить за собой и своим поведением, можно отпугнуть от себя всех своих близких, а в первую очередь своего партнера.

Так, например, мужчин очень раздражает, когда их дама опускает руки и перестает за собой следить. Она раньше времени записывает себя в непроходимые старухи и может полностью махнуть на себя рукой.

Еще одна привычка, которая приводит в бешенство окружающих, — все контролировать и быть уверенной, что все знает лучше. Начиная от отравы для вредителей и заканчивая политическим устройством страны.

Также мужчинам неприятно, если их партнерша вдруг начинается терять ко всему интерес. Она не хочет больше выходить в люди, ее не вытащить ни в кино, ни в ресторан. Женщины после 60 лет нередко замыкаются в себе, отрицая все новое и ограничивая свои связи и передвижения. Когда из человека уходит радость, то он становится тяжелым для окружающих.