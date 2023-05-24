Эти привычки советских людей переняли иностранцы, а ведь раньше над ними смеялись

Теперь задает тренды в России только Ольга Бузова. А еще недавно это делал весь СССР. Многие привычки советских людей сейчас часто встречаются на Западе, правда заграничные зазнайки отказываются признавать очевидное. Вот что делали в Союзе, а теперь делают «везде».

Советские люди были очень бережливы. Заставить их что-то выкинуть было подобно смерти. Над этой привычкой неустанно смеялись в соседних странах. И зря. Теперь, когда в моду (и не только в одежде, но и в дизайне интерьера) вошли вещи из прошлого и винтаж, скрупулезная рачительность граждан СССР уже не кажется такой уж комичной.

Самолечение — тренд, который ввели в моду наши бабушки. Ходить к врачу считалось зазорным, а от ОРВИ помогали настои на травках и мази собственного приготовления. Сейчас, когда на пике популярности в Европе здоровый образ жизни и так называемая экокультура, самолечение уже не кажется смешным и глупым. А сбор мяты в лесу «про запас» — это норма жизни для многих европейцев.

Дачи и огороды. Ох, как смеялись в мире над огородниками и «колхозниками» из Советского Союза. И очень зря. Сейчас, когда покупная еда напичкана добавками и «химией», а найти на полке в магазине что-то без ГМО становится все сложнее, идея завести земельный участок и возделывать томаты совсем не кажется глупой и вызывающей злой смешок.