Эти 4 знака Зодиака предрасположены к психическим отклонениям: проверьте себя

Если раньше тема психических отклонений была по большей части табуирована, то в последние десятилетия о различных ментальных расстройствах начали говорить открыто. Даже селебрити не стесняются во всеуслышание заявить о своих проблемах и получить поддержку от общества. Астрологи считают, что нестабильная психика свойственна не всем знакам зодиака – лишь некоторым из них могут грозить проблемы с ментальным здоровьем.

Овен

Как, вероятно, нетрудно догадаться, у представителей огненного знака есть трудности с управлением гневом. Овны способны вспыхнуть, словно пламя, по любому поводу, будь то неосторожно брошенный взгляд или не вовремя поданный ужин.

Накричать на окружающих, демонстративно хлопнуть дверью, разбить что-нибудь в порыве ярости – для Овнов это самое обыкновенное дело.

Однако это негативно сказывается на их репутации, а также на отношениях с коллегами и близкими людьми.

Близнецы

Рожденные под знаком Близнецов страдают от резких перепадов настроения. Они то охвачены безудержным весельем, общительны и раскованы, а то на них нападает сплин, вынуждающий забиться в раковину и поставить на паузу все проекты и отношения. Окружающим сложно мириться с такой двойственной натурой, это приводит Близнецов к горькой мысли о том, что их никто не понимает.

Нередко они находят утешение в пагубных привычках, покончить с которыми бывает сложно.

Дева

"Горе от ума", – так можно охарактеризовать ситуацию, в которой оказываются многие Девы. Представители земного знака – настоящие идеалисты, они стремятся к тому, чтобы в их жизни все было разложено по полочкам и соответствовало планам, расписанным на десятилетия вперед. Все бы ничего, но Девы постоянно доводят себя до морального истощения, пытаясь соответствовать тому идеалу, который они нарисовали в собственной голове.

Если они не перестанут изводить себя, все может закончиться печально.

Рыбы

Нервной системе Рыбок приходится несладко – любые, даже самые мелкие происшествия и неудачи представители водного знака воспринимают как катастрофу. Они постоянно изводят себя мыслями о собственной несостоятельности и бесталанности, что, разумеется, не приносит пользы ментальному здоровью.