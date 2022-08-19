Эти 4 женщины Зодиака – самые везучие: все их желания исполняются

Одни десятилетиями добиваются намеченных целей, другие получают желаемое в мгновение ока. А все потому, что вторым постоянно сопутствует везение. Астрологи считают, что только некоторые знаки зодиака могут похвастаться благосклонностью Фортуны – они с самого рождения находятся под ее покровительством. Специалисты рассказали, под какими знаками появляются на свет самые удачливые женщины.

Близнецы

Представительницы воздушного знака идут по жизни легко, собирая коллекцию самых разных достижений. Женщинам-Близнецам без проблем удается реализовать себя сразу в нескольких сферах, они являются востребованными специалистами и настоящими профи своего дела.

За что бы они ни взялись – результат будет удивительным.

Астрологи убеждены, что такое везение даровано Близнецам неспроста – таким образом мироздание награждает их за открытость, доброту и трудолюбие.

Стрелец

Женщина-Стрелец излучает поразительную уверенность в себе, кроме того, она умна, красива и обаятельна. Представительница огненного знака кипит энергией, постоянно генерирует новые идеи и умеет вдохновить окружающих, поэтому из Стрельцов часто получаются хорошие руководительницы. Женщина, появившаяся на свет под этим знаком, является авторитетом для коллег, друзей и близких.

Она несет в мир только положительные эмоции, и вселенная в ответ дарит ей удачу во всех начинаниях.

Скорпион

Характер у уроженок водного знака, конечно, несладкий, но это ничуть не умаляет их достоинств. Женщины-Скорпионы не станут довольствоваться малым – они нацелены только на победу. Если они задались целью добиться желаемого, можно не сомневаться, что так и произойдет – и неважно, о чем идет речь, о покупке брендового аксессуара или руководящей должности в компании.

Представительницы этого знака прикладывают все усилия, а мироздание способствует исполнению их заветной мечты.

Лев

Львицы – настоящие победительницы по жизни. Представительницам огненного знака дано столько достоинств, что с лихвой хватило бы еще на несколько знаков зодиака. Фортуна не обделила их ни умом, ни талантами, ни красотой, и Львицы охотно используют все свои козыри для того, чтобы достичь самых высот.

Они одинаково успешно реализуют себя в семье и в бизнесе, при этом им удается соблюдать идеальный баланс между этими двумя сферами.

Успешная бизнесвумен в офисе и счастливая мать и жена – таков портрет типичной Львицы.