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Эти 3 знака зодиака в июле 2022 ждет большое разочарование в любви

1 июля 2022 17:00
Эти 3 знака зодиака в июле 2022 ждет большое разочарование в любви

Названы знаки зодиака, которым не повезет в романтических отношениях.

Любовь, как известно, капризное чувство: сегодня Амуры и Купидоны водят вокруг тебя хороводы, голова кружится от признаний и волнующих чувств, а на следующий день от всего этого великолепия не остается даже следа. Астрологи считают, что любовные неудачи во многом предопределены знаком зодиака и расположением небесных светил. Специалисты назвали три знака зодиака, сердца которых разобьются в июле 2022 года, а также дали совет, как избежать любовных разочарований.

Овен

Многие представители огненного знака в июле 2022 года почувствуют, что устали от нынешних отношений. Однако найти в себе силы как минимум для серьезного разговора, как максимум – для расставания смогут далеко не все. Кто-то решит, что не стоит торопить события, кто-то побоится обидеть партнера.

Причины могут быть самыми разными, однако астрологи рекомендуют не оттягивать неприятный момент – он все равно однажды наступит и принесет в два раза больше боли.

Кроме того, звезды предостерегают Овнов от ревности – она вовсе не добавляет отношениям остроты, зато постепенно их разрушает. Нужно хорошенько подумать, прежде чем предъявить партнеру какие-либо претензии.

Скорпион

Уроженцы водного знака в июле 2022 года могут получить неожиданный привет из прошлого. Бывший партнер, расставание с которым принесло много неприятных минут, снова появится на горизонте и предложит начать отношения с чистого листа. каким бы большим ни был соблазн, небесные светила не рекомендуют ему поддаваться – порыв бывшего на поверку может оказаться мимолетной слабостью, расплачиваться за которую придется как раз таки Скорпиону.

Представители знака, состоящие в паре, должны быть готовы к многочисленным конфликтам – в этом месяце отношениям предстоит пройти проверку на прочность.

Рыбы

Рожденные под знаком Рыб в июле 2022 года сделают неприятное открытие, напрямую касающееся их отношений со второй половинкой. Представители водного знака осознают, что отдают партнеру гораздо больше любви и заботы, чем получают в ответ.

Кроме того, Рыбы сделают вывод, что избранник не понимает их чувств, не относится с должным вниманием к их желаниям и потребностям.

Как бы тяжело это ни было, Рыбам придется серьезно поговорить с партнером и выяснить, почему в их отношениях возник такой дисбаланс. Вполне возможно, что совместными усилиями проблему удастся решить.

Елена Королева
Елена Королева
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