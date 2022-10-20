Эти 2 знака Зодиака переживут предательство близкого человека в ноябре: астрологи неумолимы

С древности предательство считалось одним из самых страшных грехов. Недаром в “Божественной комедии” Данте изменники располагаются в самом нижнем круге ада, где Иуду, Брута, Кассия пытает сам сатана. Боль, которую причиняют предатели своими подлыми поступками, оставляет шрамы на душе и остается с человеком надолго, порой даже на всю жизнь. Однако ее можно смягчить, если знать, когда нанесут удар. Астрологи рассказали, какие два знака получат от близкого человека нож в спину уже в ноябре.

Лев

Яркие и эффектные представители огненного знака всегда окружены не только поклонниками, но и недоброжелателями. При этом вторые могут нарочно маскироваться под первых, чтобы усыпить бдительность Льва, втереться к нему в доверие, а потом неожиданно и резко нанести удар в спину.

Астрологи предупреждают уроженцев знака о том, что такой человек, вероятнее всего, уже появился в их окружении и только ждет удобного момента, чтобы цинично предать.

Вычислить, кто же точит на Льва нож, будет сложно. Звезды говорят, что с большей вероятностью это коллега по работе, который давно завидует карьерному росту Льва и надеется сбросить его с пьедестала. Поэтому представителям знака рекомендуют быть осмотрительнее в офисе, не допускать ни малейших промахов и не посвящать даже самых дружелюбных коллег в свои ближайшие планы. Тогда есть шанс, что “Иуда” запаникует, как бы его коварный план не сорвался, и чем-то себя выдаст.

Весы

Для Весов нет ничего важнее гармонии. Они любят, когда вокруг все спокойно, близкие счастливы и здоровы, дома хорошо и уютно.

Однако они зачастую не подозревают о том, что в тихом омуте, который они сами себе создали, могут появиться - нет, не черти, а предатель.

Слишком увлеченные своим внутренним миром, уроженцы воздушного знака не заметили, что вторая половинка заскучала от этой идиллии и решила отправиться на сторону в поисках острых ощущений.

В ноябре Весам предстоит наконец обнаружить, что у них за спиной партнер встречался с кем-то другим. Как долго и на какой стадии находятся их отношения, представителям знака только предстоит выяснить. Новости об измене любимого человека станут для Весов настоящим ударом, от которого им будет сложно оправиться. Это будет для них слишком неожиданно и болезненно. И только в их власти решить, продолжать ли отношения с изменником или разорвать их навсегда.