Эталонная гадина: Чурикова только казалась паинькой в кадре

Инна Чурикова была звездой советского, а потом и российского кино. Несмотря на специфичную внешность, она смогла построить успешную карьеру актрисы и стать кумиром миллионов. Но были у знаменитости и недостатки. Федор Дунаевский рассказал о некрасивом поведении артистки.

Актер попал в кино совсем юным, но сразу на главную роль. Во время работы над фильмом «Курьер», который принес парню славу по всему СССР, он и столкнулся с Инной Михайловной. Впечатление у молодого человека осталось не самое лучшее.

Во время участия в шоу «Секрет на миллион» Дунаевский рассказал, что Чурикова сразу показалась ему очень заносчивой. На площадке было немало известных артистов, многие из них вели себя по-простому и общались с другими на равных. Инна Михайловна к их числу не относилась и держалась очень высокомерно. Она могла задать Федору вопрос, а потом равнодушно отвернуться и уйти. Так что молодой актер предпочитал с ней на площадке вообще не сталкиваться.