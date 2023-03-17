Эталон красоты и чистоты: ахнете, увидев маму Пугачевой в молодости (фото)

Мама Аллы Пугачевой была тем человеком, который дал таланту будущей примадонны раскрыться, приучил к многочасовым певческим занятиям (даже в выходные) и создал все условия для превращения певицы в королеву отечественной сцены.

Зинаида Одегова встретила отца Пугачевой на фронте. Веселого разведчика Бориса товарищи окрестили Василием Теркиным. Они поженились после двух лет сожительства и родили сына — такого долгожданного для главы семейства. Мальчик умер через несколько месяцев. В 1949-м появилась Алла. Ее мама уверяла супруга, что будет сын, но вышло иначе.

Примадонна всегда с особым трепетом отзывалась о своей матери. Обычно Алла не стремится делиться с подписчиками деталями личной жизни, но маму своим поклонникам в соцсетях показывает. Поклонников восхитила как необыкновенная, несколько трагическая красота Зинаиды Архиповны, так и внешнее сходство родительницы со звездой и ее дочкой — Лизой.