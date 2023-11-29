Эта советская актриса рискнула сняться голой: над пикантной сценой смеялся весь СССР

Эротические сцены были большой редкостью для советского кино. Режиссеры старались не добавлять их в фильмы, чтобы не навлечь на себя гнев строгой цензуры, а артистки боялись, что несколько секунд в кадре навсегда испортят их репутацию. Однако в некоторых случаях звезды экрана все-таки решались на откровенные сцены.

Так, в 1981 году публика познакомилась с картиной «Родня» Никиты Михалкова. Сюжет фильма строится вокруг большой семьи, а одну из ролей играет Светлана Крючкова. И именно она предстает обнаженной перед зрителями.

Однако сцена, снятая в душе, далека от эротики. Эпизод, несмотря на обнаженные формы артистки, выглядит скорее юмористическим. И именно поэтому уже несколько поколений зрителей смеются, когда видят на экране голую Крючкову.

Сама артистка при этом никогда не комментировала этот смелый шаг. И больше никогда не позволяла себе участвовать в подобных эпизодах.