Эта сцена с Быковым в фильме «По семейным обстоятельствам» появилась случайно: смешная до слез

Если вы смотрели фильм «По семейным обстоятельствам», то наверняка помните «ту самую» культовую сцену с Евгением Евстигнеевым и Роланом Быковым. Она стала важной вишенкой на торте и обеспечила фильму головокружительный успех.

Казалось бы, режиссер должен был месяцами вынашивать идею момента, который стал катализатором его популярности. Но все совсем не так, как думают обыватели. Сцена, где в квартиру героев приходит логопед, чтобы оценить масштаб «фефектов фикции», появилась в киноленте совершенно случайно.

Без смеха и слез на глазах смотреть, как Быков произносит коронную фразочку, было просто невозможно. «Умирала» вся съемочная группа, а особенно Евстигнеев. Он хохотал и хохотал, а остановиться не мог. Комичный кадр вписался в монтаж как влитой. И тогда невероятно уморительную импровизацию решено было оставить. Да не зря. Зрители отреагировали на момент с логопедом так же, как и участники съемок.