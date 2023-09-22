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Эта профессия в России в почете: кем стала внучка Моргунова, похожая на дедушку

22 сентября 2023 14:30
Эта профессия в России в почете: кем стала внучка Моргунова, похожая на дедушку

Девушка воплотила мечту знаменитого родственника.

Судьба экранного балагура Евгения Моргунова во многом была трагической. Артист так и не реализовал свой большой потенциал, подкосили его и личные драмы. После гибели младшего сына Антона в автокатастрофе Моргунов так и не смог прийти в себя, пережив кровиночку лишь на год. Единственной отрадой для него была внучка Евгения.

Девушка, названная в честь легендарного родственника, продолжила творческую династию. Моргунов обожал классическую музыку, передалось увлечение и внучке. Барышня с детства отличалась идеальным слухом и закончила консерваторию по классу виолончели.

Сегодня Евгению Моргунову можно увидеть в симфоническом оркестре: 28-летняя девушка играет рок-хиты в классической обработке. Поклонники знаменитой семьи отмечают, как наследница похожа на Бывалого. Моргунова признается, что с дедом у нее неразрывная связь, которая тянется через всю жизнь.

Эта профессия в России в почете: кем стала внучка Моргунова, похожая на дедушку
Фото: unsplash.com, Социальные сети, кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Алла Новикова
Алла Новикова
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