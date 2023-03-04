Эта привычка времен СССР может испортить ваше здоровье: вы будете удивлены

«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь», — эти строки знакомы многим. Трепетное отношение к хлебу и многочисленным вариациям перекуса с его участием в советское время было вполне понятно и обусловлено историческими причинами. Привычка «закусывать» пищу куском батона или ржаного передавалась из поколения в поколение, ведь так сытнее. Но полезнее ли?

Конечно, если хлеб изготовлен из цельнозерновой муки и с бездрожжевой закваской. Однако такое украшение стола обойдется довольно дорого, если покупать в магазине, а не делать самому. Тем, кто предпочитает обычный батон, следует знать, что в его производстве используется высокоочищенная пшеничная мука. Это означает, что полезных веществ в таком хлебе практически нет, так что лучше от него отказаться, как и от бутербродов с ним.

Увлечение такого рода мучными изделиями грозит риском развития диабета, который и без того в последнее время «помолодел»: все чаще это заболевание диагностируют у подростков 12-16 лет. Правда, эксперты связывают печальную тенденцию не столько с хлебом, сколько с привычкой употреблять фастфуд, газировку и вести малоподвижный образ жизни.