Эта особенность дочери Лорак пугает народ: виноват бывший муж певицы (фото)
Юзеры раскритиковали внешность девочки.
Ани Лорак считается одной из наиболее привлекательных певиц на эстраде. Точеная фигура, изящные черты лица, пухлые губы и пронзительные голубые глаза — в свои 45 певица даст фору молодым коллегам. Единственной дочери артистки от турка Мурата Налчаджиоглу уже 12 лет. Правда, ребенок совсем не похож на знаменитую родительницу.
Из маленькой девочки София превращается в девушку. Звездная наследница привыкла быть на виду: мама часто выкладывает совместные снимки со своей кровиночкой в Сеть. Школьнице здорово достается от недоброжелателей. В Интернете бедняжку травят за восточную внешность и широкие брови. Впрочем, нашлись и те, кто встал за защиту Софии.
«Девочке, конечно, не повезло с такими бровями», «От матери совсем ничего — вылитый бровастый отец-турок», «Да ладно. Брови скорректирует, и симпатичная смуглянка будет», «Современные девушки себе такие брови рисуют, а у девочки уже свои», — обсуждают внешность барышни пользователи Сети.