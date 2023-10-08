Эта особенность дочери Лорак пугает народ: виноват бывший муж певицы (фото)

Ани Лорак считается одной из наиболее привлекательных певиц на эстраде. Точеная фигура, изящные черты лица, пухлые губы и пронзительные голубые глаза — в свои 45 певица даст фору молодым коллегам. Единственной дочери артистки от турка Мурата Налчаджиоглу уже 12 лет. Правда, ребенок совсем не похож на знаменитую родительницу.

Из маленькой девочки София превращается в девушку. Звездная наследница привыкла быть на виду: мама часто выкладывает совместные снимки со своей кровиночкой в Сеть. Школьнице здорово достается от недоброжелателей. В Интернете бедняжку травят за восточную внешность и широкие брови. Впрочем, нашлись и те, кто встал за защиту Софии.