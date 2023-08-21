Эта красавица затмила даже Джоли: люди ужаснулись, узнав правду о девушке

Мир мужчин, которые ищут любовь в Интернете, никогда не будет прежним. В социальных сетях появился блог очаровательной девушки, которая тут же была признана идеалом красоты. У Анджелины Джоли наверняка после такого чуть не случился сердечный приступ, но паниковать голливудской диве пока рано.

Ухажеры напрасно забрасывали миловидную блондинку с пышными волосами и кукольным личиком сообщениями с просьбой о свидании. Узнав правду, многие из них зареклись когда-либо еще увлекаться кем-то на расстоянии. Оказалось, что самой красивой девушки в мире не существует — это всего лишь плод фантазии нейросети.

Женщины, которые с пеной у рта твердили, что настолько безупречных дам не бывает, ликуют, поскольку оказались правы. Искусственный интеллект, вне всяких сомнений, разбирается в женской красоте, но от этого сильной половине человечества не легче.