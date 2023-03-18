Эта комедия с Пуговкиным страшнее любого триллера: от правды вам станет не по себе

Михаил Пуговкин уже был актером кино, когда грянула Великая Отечественная война. Звезда экрана тут же отправился на фронт, где получил тяжелое ранение в ногу. Тогда карьера талантливого артиста оказалась на волоске.

Из-за начавшейся гангрены врач хотел ампутировать ногу Пуговкина, но тут Сталин издал директиву о необходимости сокращения числа ампутаций. Тогда медик решил рискнуть — он выскоблил рану и зашил ее, чем спас конечность артиста.

Вскоре после этого актеру предложили сняться в фильме «Свадьба». Пуговкин отказываться не стал, еще не зная, что съемки комедии окажутся страшнее любого триллера.

Дело в том, что нога знаменитости до конца не зажила, но, несмотря на это, ему приходилось танцевать несколько дублей подряд. Как истинный боец и актер, Михаил Иванович на свою участь не жаловался и беспрекословно выполнял все указы режиссера. В перерывах же он чистил залитый кровью сапог и менял бинты, после чего как ни в чем не бывало возвращался на съемочную площадку.