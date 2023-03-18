Эта комедия с Пуговкиным страшнее любого триллера: от правды вам станет не по себе
Актеру пришлось пройти через страшные мучения.
Михаил Пуговкин уже был актером кино, когда грянула Великая Отечественная война. Звезда экрана тут же отправился на фронт, где получил тяжелое ранение в ногу. Тогда карьера талантливого артиста оказалась на волоске.
Из-за начавшейся гангрены врач хотел ампутировать ногу Пуговкина, но тут Сталин издал директиву о необходимости сокращения числа ампутаций. Тогда медик решил рискнуть — он выскоблил рану и зашил ее, чем спас конечность артиста.
Вскоре после этого актеру предложили сняться в фильме «Свадьба». Пуговкин отказываться не стал, еще не зная, что съемки комедии окажутся страшнее любого триллера.
Дело в том, что нога знаменитости до конца не зажила, но, несмотря на это, ему приходилось танцевать несколько дублей подряд. Как истинный боец и актер, Михаил Иванович на свою участь не жаловался и беспрекословно выполнял все указы режиссера. В перерывах же он чистил залитый кровью сапог и менял бинты, после чего как ни в чем не бывало возвращался на съемочную площадку.