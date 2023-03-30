Эта известная актриса отказывается брить ноги: посмотрите, что она себе отрастила (фото)

Голливудские актрисы стараются следить за собой и никогда не появляются на светских мероприятиях без полного макияжа и соответствующего ухода. При этом некоторые артистки демонстративно нарушают правила, а почетное место в их рядах занимает звезда «Танцевальной лихорадки!» Белла Торн.

Как оказалось, артистка отказывается брить ноги. Она никогда не ходит на эпиляцию, при этом не отказывает себе в удовольствии носить короткие шорты и платья, регулярно появляясь в таком виде на светских мероприятиях. На критику же артистка реагирует весьма негативно, уверяя, что никогда не возьмет бритву в свои руки, ведь ее не смущают длинные волосы на ногах.

«Если вам действительно так нравятся гладкие ноги и подмышки, то побрейте их сами», — заявила однажды Белла.

Поклонники, обсуждая имидж знаменитости, делятся на два лагеря. Кто-то поддерживает Торн, расхваливая ее за смелость. Другие, наоборот, осуждают, призывая внимательнее следить за своей внешностью.