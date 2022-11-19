Естественная красота восхищала россиян: вы будете шокированы, увидев как себя изуродовала звезда сериала «Твин Пикс»

Когда-то Лара Флинн Бойл была одной из первых красавиц американского кино. Звезду «Твин Пикса» знали во всем мире. Закрепили успех красотки роль в блокбастере «Люди в черном-2» и роман с голливудской звездой Джеком Николсоном.

Сегодня актрисе 52 года – и последнее десятилетие она почти не снимается.

Оказывается, дело в неудачных пластических операциях. Еще 20 лет назад Бойл признавалась, что боится стареть, потому что в Голливуде мало ролей для возрастных женщин – и артистка увлеклась операциями и уколами красоты. Но ботокс, пластика губ, подтяжка век, общая подтяжка лица и другие процедуры сделали Лару Флинн Бойл неузнаваемой.

С тех пор актриса редко появляется на публике, а режиссеры не спешат приглашать ее в свои фильмы.