Есть реальный прототип: мало кто догадывался, с кого Милляр срисовал свою Бабу-Ягу

В середине 20-го века нельзя было вдохновиться персонажами из Интернета, отсутствовала и компьютерная графика, к тому же и грим был гораздо менее продвинутым, чем сегодня. Сам жанр телесказки тоже был на голубых экранах в новинку. Поэтому Георгию Милляру пришлось придумывать своих персонажей самостоятельно.

Бабу-Ягу Милляр сыграл в четырех разных фильмах и за это получил шуточное звание Заслуженной Бабы-Яги Советского Союза. Наибольшую славу актеру принесла первая старушечья роль в фильме «Василиса прекрасная». На эту роль, к слову, претендовала сама Фаина Раневская. Но Милляр переубедил режиссера железобетонным аргументом — дескать, роль-то мужская.

Актер был уверен: ни одна женщина не позволит себя так изуродовать, чтобы выглядеть натуральной злобной бабкой.

«А я все стерплю!» — пообещал режиссеру Милляр.

В беседе с прессой он рассказал, как придумал образ для своей первой Бабы-Яги.