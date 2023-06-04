Есть чему позавидовать: куда пропала принцесса из «Сказок старого волшебника»

Анна Исайкина со своих первых появлений на экране полюбилась зрителю. Поклонники отмечали ее талант и харизму, осыпая комплиментами. Зрители не сомневались, что увидят еще десятки ярких перевоплощений Исайкиной, но она неожиданно пропала с экранов на самом пике своей карьеры.

Как оказалось, вместо работы артистка выбрала личную жизнь. В течение 10 лет за ней ухаживал доктор Андрей Дубровский, который был готов на все, чтобы завоевать сердце избранницы. Однажды он даже решился на весьма смелый шаг. Он посадил Исайкину на ночной поезд в Москве, а утром встретил в Санкт-Петербурге: ради эффектного жеста он провел всю ночь за рулем автомобиля. Все знакомые артистки пришли в восторг от смелого поступка Дубровского, а некоторые даже не скрывали, как сильно завидуют ей, и она решила, что согласна стать его избранницей.

«Тогда я поняла, что пора сдаваться», — вспоминала актриса в одном из интервью.

После этого знаменитость увлеклась семьей. Она воспитывала дочь и поддерживала мужа, который в итоге стал известным на всю страну хирургом. На экраны она вернулась только спустя практически двадцать лет и теперь изредка принимает приглашения режиссеров.