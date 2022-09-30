Есть чем гордиться: кем стал малыш Алешка из «СашиТани»

В 2013 году от популярного сериала «Универ» отделился собственный проект про историю главных героев под названием «СашаТаня». Сюжет строился вокруг семейной жизни персонажей Валентины Рубцовой и Андрея Гайдуляна. Они воспитывали сына Алешку, спорили с соседями, решали бытовые вопросы и помогали друзьям. Роль малыша сыграл Артемий Широков: на съемочную площадку мальчик попал, когда ему было всего 2 года.

В 2022 году на экраны вышел уже седьмой по счету сезон сериала. Алешка вырос на глазах у зрителей, как и исполнитель этой роли. В прошлом году Широков отметил свое 10-летие, а в этом сентябре попрощался с начальной школой и пошел в пятый класс.

Поклонники следят за жизнью актера по его снимкам в соцсетях, но аккаунт за него пока ведут родители. Кстати, «киношная семья» тоже частенько ставит лайки под фото Артемия. Судя по кадрам, в свободное от учебы и съемок время мальчик увлекается спортом. Он катается на лыжах и коньках. Родителям есть чем гордиться — у Широкова уже желтый пояс по карате.