Еремеев, провозгласивший себя внебрачным сыном Мишулина, показал дочь: вот что люди сразу заметили

Страсти вокруг скандала с именем покойного Спартака Мишулина несколько улеглись. Телеведущий Тимур Еремеев не раз пытался доказать, что он незаконнорожденный сын актера, но палки в колеса ему вставляла сестра. Как бы Карина Мишулина ни пыталась отрицать хотя бы маленькую вероятность того, что отец сходил налево, верят все же ее брату-самозванцу.

Многие обратили внимание на то, как актер похож на своего предполагаемого папу. Столь поразительное внешнее сходство, по словам поклонников, не может взяться из воздуха, а значит, очаровательный брюнет действительно имеет родственные связи со Спартаком Васильевичем. А когда Еремеев показал внучку народного артиста, то даже самые отъявленные скептики засомневались.

У звезды экрана растет дочь Ника, и растет она полной копией своего знаменитого деда. В соцсетях Тимур опубликовал очередное фото с наследницей, а поклонники не стали отрицать очевидное.