«Энтузиазма не вызвал»: вот почему Мягкова недолюбливал главный режиссер СССР

Режиссер культовых фильмов Эльдар Рязанов никогда не рассматривал Андрея Мягкова на роль Жени Лукашина. Создатель «Иронии судьбы» был уверен: солирующим актером должен быть искусный юморист, способный рассмешить даже самого серьезного зрителя.

Когда же выяснилось, что очевидных кандидатов нет, под руку Рязанову внезапно подвернулся Мягков. Не имеющий опыта артист «зацепил» прославленного деятеля искусств, из-за чего и стал основным действующим лицом.