«Энтузиазма не вызвал»: вот почему Мягкова недолюбливал главный режиссер СССР
Режиссер обозначил четкую позицию.
Режиссер культовых фильмов Эльдар Рязанов никогда не рассматривал Андрея Мягкова на роль Жени Лукашина. Создатель «Иронии судьбы» был уверен: солирующим актером должен быть искусный юморист, способный рассмешить даже самого серьезного зрителя.
Когда же выяснилось, что очевидных кандидатов нет, под руку Рязанову внезапно подвернулся Мягков. Не имеющий опыта артист «зацепил» прославленного деятеля искусств, из-за чего и стал основным действующим лицом.
«В рядах претендентов образовалась брешь, кандидатка на роль Нади осталась без партнера. И тут возникла мысль «заткнуть дыру» Мягковым. Энтузиазма эта идея у меня не вызвала никакого. Я искал комедийного исполнителя, а Мягков до сих пор ни в одной своей экранной работе, по крайней мере в тех, что я видел, этого качества не проявил. Первая же кинопроба Мягкова оказалась попаданием в «яблочко», — вспоминал при жизни сам Рязанов.