Энистон годами молчала, почему ее бросил Питт: узнав, пожалеете двоих

Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон до сих пор получает вопросы о громком разводе с Брэдом Питтом. Голливудский красавчик, как известно, ушел от жены к роковой Анджелине Джоли.

Энистон не любит рассказывать о личной жизни, поэтому даже малейшее откровение о браке с Питтом становится ценностью. В одном из недавних интервью Дженнифер, наконец, раскрыла, что именно стало причиной этого разрыва.

Супруги долгое время пытались обзавестись потомством, но беременность не наступала. Актриса прибегала к процедуре ЭКО, пила лечебные отвары и делала все возможное, чтобы стать мамой, но все усилия оказались напрасными. Питт, потерявший всякую надежду обзавестись родными детьми, уже был готов взять ребенка из детдома, однако Энистон не решилась на этот шаг.

Так в отношениях актеров начался кризис. Точку в их браке поставили съемки Брэда в боевике «Мистер и миссис Смит». Партнершей Питта стала Джоли, перед чарами которой он не устоял. Последовал развод с Энистон и брак с экранной Ларой Крофт, в котором актер, наконец, стал отцом. Джоли родила ему дочь и близнецов, также Питт усыновил ее приемных детей. Правда, и этот брак в итоге рухнул.