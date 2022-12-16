Ему завидуют миллионы ее фанатов: не поверите, с кем живет Кевин из «Один дома»

Маколей Калкин уже давно не тот очаровашка Кевин из культовой комедии «Один дома». Сегодня это зрелый и состоявшийся мужчина, который обрел семейное счастье со свой единственной. Но его путь к гармонии и любви был невообразимо тернистым.

В конце 90-х Маколей переживал самый трудный период. Он перестал получать роли, а в его личной жизни творился настоящий бардак. В 18 лет он необдуманно женился на актрисе Рэйчел Майнер и вскоре развелся. Следующей пассией стала небезызвестная Мила Кунис. Оба казались счастливыми, но пара распалась после девяти лет отношений.

После этого Маколей поставил крест на любви. Но знакомство с известной актрисой Брендой Сонг в 2017 году перевернуло его картину мира. Они снимались в фильме «Мальчишник в Таиланде» и сразу сдружились. Вскоре эти теплые отношения переросли в роман. С тех пор Бренда и Маколей неразлучны. А в 2021 году они стали родителями мальчика по имени Дакота Сонг Калкин.

Многочисленные фанаты красавицы Бренды завидуют счастливчику Маколею, ведь актриса души не чает в своем партнере и посвящает ему в соцсетях целые любовные письма, полные восхищения.