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Киноафиша Статьи Ему уже за тридцать: куда пропал Егор из «Дозоров» Лукьяненко

Ему уже за тридцать: куда пропал Егор из «Дозоров» Лукьяненко

11 сентября 2022 20:15
Ему уже за тридцать: куда пропал Егор из «Дозоров» Лукьяненко

Знаменитость не смог построить успешную карьеру актера.

Дилогия «Дозор» сделала знаменитым не только продюсера Тимура Бекмамбетова, но и Дмитрия Мартынова, исполнителя сына Антона Городецкого — Егора. Зрители даже не сомневались, что молодой актер непременно прославится и со временем будет блистать в большом кино. Однако жизнь артиста сложилась совершенно иначе.

Мартынов после премьеры действительно проснулся знаменитым. Поклонники начали узнавать его на улицах, а на гонорар им с матерью удалось сделать ремонт в квартире. Молодой актер начал ждать следующий блокбастер, который бы окончательно утвердил его в статусе звезды, но подходящих предложений за несколько лет так и не поступило.

Ему уже за тридцать: куда пропал Егор из «Дозоров» Лукьяненко

В итоге он согласился на эпизодическую роль в фильме «На игле», а после появился в «Папиных дочках». Спустя несколько лет профессиональных неудач он решил полностью завязать с актерской профессией. Теперь, судя по его социальным сетям, он занимается музыкой и делится с публикой своим творчеством.

Фото: Кадр из фильма «Ночной дозор», 2004, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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