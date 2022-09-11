Ему уже за тридцать: куда пропал Егор из «Дозоров» Лукьяненко

Дилогия «Дозор» сделала знаменитым не только продюсера Тимура Бекмамбетова, но и Дмитрия Мартынова, исполнителя сына Антона Городецкого — Егора. Зрители даже не сомневались, что молодой актер непременно прославится и со временем будет блистать в большом кино. Однако жизнь артиста сложилась совершенно иначе.

Мартынов после премьеры действительно проснулся знаменитым. Поклонники начали узнавать его на улицах, а на гонорар им с матерью удалось сделать ремонт в квартире. Молодой актер начал ждать следующий блокбастер, который бы окончательно утвердил его в статусе звезды, но подходящих предложений за несколько лет так и не поступило.

В итоге он согласился на эпизодическую роль в фильме «На игле», а после появился в «Папиных дочках». Спустя несколько лет профессиональных неудач он решил полностью завязать с актерской профессией. Теперь, судя по его социальным сетям, он занимается музыкой и делится с публикой своим творчеством.