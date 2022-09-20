Ему подпевала вся страна: не поверите, куда пропал «тайный сын» Михаила Державина

В 90-х Андрей Державин был звездой отечественной эстрады. Не будет преувеличением сказать, что его песни знала вся страна. Но в нулевых ситуация изменилась: некогда популярный артист неожиданно исчез. Тогда вокруг его имени стали появляться самые разные домыслы. Певцу приписывали и страшную болезнь, и безвременную кончину. На деле же все оказалось иначе.

Как выяснилось, артист продолжил заниматься творчеством. Должность клавишника в группе «Машина времени» не позволила ему и дальше развивать сольную карьеру. В то же время Державин успевал писать музыку к сериалам и даже сниматься в кино.

При этом музыкант не спешил давать интервью, чем лишь подогревал слухи о себе. Один из них гласил, что Андрей был тайным сыном Михаила Державина. Как пишет портал «Новый очаг», эта версия немало забавляла исполнителя хита «Чужая свадьба».

В 2013 году Державин принял решение об уходе из «Машины времени», после чего воссоздал группу «Сталкер», с которой когда-то и начинал свой путь в шоу-бизнесе. У музыкантов и сегодня есть свои преданные слушатели, которые ценят и любят их творчество.