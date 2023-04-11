Ему бы в Голливуд: от одного взгляда на сына Игоря Петренко дух захватывает

Когда-то Игорь Петренко был счастлив в браке со своей коллегой по цеху Екатериной Климовой. От этих отношений у актера есть двое уже взрослых сыновей — Матвей и Корней. После развода родителей они остались жить с матерью.

Не так давно актриса порадовала подписчиков в социальных сетях новыми снимками 16-летнего Матвея. На фотосессию он отправился, облачившись в клетчатую рубашку и черные джинсы. В подписи к получившимся кадрам Климова назвала сына «крашем». Интернет-пользователи охотно согласились с ней и подтвердили, что о таком красавце мечтает каждая девушка.

«Брэд Питт нервно курит в углу», «Ничего себе как вырос. Ему в Голливуд!», «Неимоверно красив», — осыпали Матвея комплиментами в Сети. При этом многие начали спорить, на кого же больше похож наследник артистов. Фолловеры Климовой пришли к выводу о том, что он взял лучшее от двух родителей сразу.