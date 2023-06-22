Ему 40 лет, ей - 17: ради кого Дукалис бросил любимую жену (фото)

Сергей Селин познакомился со своей первой супругой Ларисой Салтыковой во время студенчества. Молодые влюбленные расписались в 1987 году, а в том же году у них родился сын Прохор, но их брак не прошел проверку временем.

Так, спустя 20 лет совместной жизни звезда «Убойной силы» познакомился с 17-летней студенткой Анной Каймаковой. Уже через несколько встреч артист понял, что влюблен в свою новую знакомую, поэтому объявил супруге о разводе.

Как оказалось, Лариса и сама давно охладела к мужу. Она спокойно согласилась расстаться, а артист решил поддерживать и ее, и их общих детей. При разрыве она даже познакомилась с Анной и пожелала ей счастья со знаменитым артистом.

Селин не скрывает: он никого не любил так, как свою вторую супругу. Знаменитости появляются вместе на всех светских мероприятиях и, как отмечают фанаты, выглядят как эталонная пара.

«Аня — моя надежда и отрада, мне очень повезло»,

— признавался артист в одном из интервью.