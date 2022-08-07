Эмма Уотсон назвала самый страшный момент "Гарри Поттера": ни за что не догадаетесь, что это за сцена

В некоторых сценах юным актерам непросто было сниматься по тем или иным причинам. Но есть некоторые эпизоды, о которых о них до сих пор вспоминают с содроганием.

Для Эммы Уотсон самой страшной неожиданно оказалась сцена, которую большинство зрителей, наоборот, обожают.

О чем идет речь?

На съемки этого эпизода хотели посмотреть все члены съемочной группы. От этого актрисе становилось еще страшнее. Речь идет о поцелуе между ее героиней и Роном Уизли.

Этот кадр появляется только в финале последней части. Однако внимательные зрители заметили, что напряжение между персонажами нарастает на протяжении всех фильмов франшизы. Да и актеры понимали, что рано или поздно им придется сниматься в этой сцене, которую с таким нетерпением ждали зрители.

Постановщик Дэвид Йейтс говорил, что было непросто подготовить Эмму и Руперта к предстоящим съемкам. Однако он старался облегчить для них этот момент.

Режиссер поговорил с актерами, поскольку хотел избежать любой неловкости на съемочной площадке.

Никто не ожидал, что этот эпизод будет таким сложным для всех членов съемочной группы. Как будто актеров готовили к отправке на войну, а не к простой сцене с поцелуем.

Реакция Эммы

Уотсон эмоциональнее всех рассказывала о том, как, наконец, подошел момент съемок. Она вспоминала об этом с ужасом. И проблема была даже не в том, что ей сложно даются такие интимные кадры. К тому моменту Эмма воспринимала Руперта Гринта как родного брата.

На протяжении многих лет совместной работы они действительно смогли почувствовать, будто связаны семейными узами. И потому актрисе казалось неправильным, что она должна целовать Гринта.

Не добавляло энтузиазма и то, что все члены съемочной группы, включая Дэниэла Рэдклиффа, собирались посмотреть на съемки исторического момента. Это смущало и Эмму, и Руперта.

Актеры, которым в сцене предстояло быть серьезными, никак не могли успокоиться и все время смеялись. Уотсон рассказывала, что чувствовала отчаяние, потому что не могла собраться с силами.

Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы актриса не проявила решительность.

Провальные дубли продолжались, но она взяла себя в руки. Благодаря тому, что Эмма сделала первый шаг, эпизод наконец сняли. А Руперт еще долго вспоминал, какой ужас чувствовал, когда девушка приближала к нему лицо для поцелуя.