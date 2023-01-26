Елизавету II так никто не унижал: выходка Рианны повергла британцев в шок

Будучи королевой Великобритании, Елизавета II сталкивалась не только с уважительным отношением к себе. Среди публичных персон есть и те, кто на дух не переносит монаршее семейство и не считает нужным скрывать свою неприязнь. Например, Рианна.

Певица никогда не отличалась любовью к Виндзорам. В день 91-летия Елизаветы звезда и вовсе решила сделать ей крайне странный подарок. При помощи фотошопа исполнительница изменила ряд собственных фото — заменила свою голову на голову королевы, оставив при этом тело без каких-либо изменений.

Получившиеся кадры знаменитость обнародовала в социальных сетях. Стоит признать, что эта выходка Рианны повергла в шок не только британцев, но и поклонников королевской семьи по всему миру. Многие из них отметили, что Елизавета немало повидала на своем веку, но так изощренно ее еще никто не унижал.