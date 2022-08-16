Елизавету II настиг новый удар: позор принца Гарри скрыть не удалось

Принц Гарри в очередной раз заставил нервничать свою бабушку, королеву Великобритании Елизавету II. Сначала герцог Сассекский вместе с супругой Меган Маркл сложил с себя полномочия членов монаршей семьи, затем дал скандальное интервью Опре Уинфри, а теперь всплыл постыдный факт из его прошлого.

Еще до женитьбы Гарри был частым гостем вечеринок, где отдыхал от всей души. На одной из таких посиделок, которая прошла в Лас-Вегасе, герцог сделал щедрый подарок стриптизерше в виде собственного нижнего белья. В течение 10 лет презент ждал своего звездного часа, который, наконец, настал.

Как сообщает портал Page Six , танцовщица выставила интимный предмет гардероба принца на продажу. Начальная стоимость составляет 10 тысяч долларов. Между тем королевская семья никак не комментирует позор Гарри, который тоже упорно хранит молчание, делая вид, что ничего не произошло.