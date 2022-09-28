Элитные квартиры и «дача» за границей: кому достанутся богатства Моисеева

Борис Моисеев построил успешную сольную карьеру, а потому мог позволить себе жить на широкую ногу. После новости о смерти певца встал вопрос о том, кому же достанется все его имущество. Артист обзавелся как минимум тремя объектами недвижимости — два из них расположены за границей.

На садовом кольце у музыканта есть квартира-студия, общая площадь которой составляет 120 «квадратов». Также у знаменитости остались апартаменты в Юрмале, стоимость которых достигает 10 млн рублей. Их Моисеев скромно называл своей дачей. Ее площадь — 140 «квадратов». Есть у исполнителя квартира и в Дубае, которая оценивается в 300 тысяч долларов. Элитное жилье расположено на 102-м этаже небоскреба.

Что же касается наследников, то среди них два брата ныне покойного артиста. Это Маркс Толкач, который живет в Канаде, и Леонид — с ним певец общение не поддерживал. Впрочем, Толкач также не принимал в жизни звезды активное участие. Последние годы за певцом ухаживал его концертный директор Сергей Горох. Ранее он заявил представителям СМИ, что Моисеев предложил ему заключить договор пожизненной ренты, а значит, недвижимость в Москве вполне может перейти Гороху.

Также известно, что прежде Моисеев заявлял о том, что свою «дачу» в Юрмале завещает Кристине Орбакайте в качестве благодарности ее матери, Алле Пугачевой, за все, что она для него сделала. Впрочем, Горох уточнил, что ничего не знает об участи юрмальской недвижимости артиста.

Между тем адвокат Юрий Шегель в беседе с порталом Teleprogramma заметил, что если у звезды нет детей и жены, то все его имущество перейдет братьям, которые являются наследниками второй очереди. Однако если Моисеев составил завещание, то все его имущество будет поделено согласно этому документу.