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Элитную недвижимость в России нашли у покинувшей страну Брежневой

25 июня 2022 13:13
Элитную недвижимость в России нашли у покинувшей страну Брежневой

Что бывшая солистка «ВИА Гры» и ее муж оставили в России.

Вера Брежнева, будучи гражданкой Украины, оказалась в числе первых звезд, кто покинул Россию в феврале этого года. Певица вместе со своим мужем Константином Меладзе сейчас живет в Италии, где у супругов есть дом. Но и в России у Веры осталось немало нажитого за годы концертной деятельности.

Брежнева зарабатывала по несколько миллионов рублей за концерты в России, что позволило ей приобрести элитную недвижимость в Москве. Издание The Voice сообщает, что у Веры в столице остались квартиры и помещения на 120 миллионов рублей. Это и ателье в районе Красной Пресни на 100 квадратных метров за 50 миллионов, и шикарная 70-метровая квартира в том же районе за 50 миллионов, сдача которой приносит около полумиллиона рублей в месяц. У супруга Веры, композитора Меладзе недвижимости будет побольше: он успел приобрести загородный дом и квартиры общей стоимостью 300 миллионов рублей.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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