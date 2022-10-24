Элитное жилье и личный водитель: удивитесь, как Раневская жила на самом деле

Поклонники легендарной Фаины Раневской зачастую считают, что звезда «Подкидыша» и «Весны» прожила свою долгую жизнь в бедности. Но на самом деле, как рассказал хорошо знакомый с ней писатель Глеб Скороходов, все обстояло далеко не так.

По словам литератора, фрагменты воспоминаний которого цитирует издание «7 дней», в первые годы своей известности Фаина Георгиевна действительно тратила почти все деньги, полученные в качестве лауреата Сталинских премий. Она помогала друзьям и знакомым, покупала своей собаке мясо в знаменитом «Елисеевском» и вообще не слишком задумывалась о доходах.

Однако позже, с ростом своей известности, Раневская стала увеличивать и уровень своего благосостояния. К моменту своего знакомства со Скороходовым, который написал о великой актрисе книгу «Разговоры с Раневской», та уже жила в большой «двушке» в элитном доме на Котельнической набережной. По хозяйству ей помогала домработница, а через несколько лет артистка даже наняла себе личного водителя, как ей советовали друзья.